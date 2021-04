André Silva dá triunfo ao Eintracht Frankfurt

O Eintracht Frankfurt venceu o Borussia Dortmund, por 2-1, em partida da jornada 27 da liga alemã.

O avançado André Silva voltou a ser decisivo ao marcar o golo da vitória, a três minutos do final, e a estar envolvido no lance do primeiro tento (autogolo).

O português passa a somar 22 golos em 25 jogos na Bundesliga.

Pelos “amarelos”, em que regressou Raphael Guerreiro, ainda empatou o veterano Hummels.

Com este triunfo, o Eintracht Frankfurt sobe aos 50 pontos, no quarto lugar.