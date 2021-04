Jesus. Marítimo vai ser “adversário difícil”

O treinador do Benfica considera que a classificação do Marítimo na I Liga “não tem muito a ver com o valor da equipa”.

Jorge Jesus lembra que o adversário já eliminou o Sporting da Taça de Portugal e venceu o FC Porto.

O técnico encarnado considera que “para o Marítimo qualquer ponto é importante e do ponto de vista emocional estão mais tranquilos”.

Jesus não tem dúvidas: os insulares vão “à procura de pontuar, jogar com os jogadores atrás da linha da bola, em 5-4-1”. Vai ser um “adversário difícil em contragolpe e nas bolas paradas”.

O treinador das águias resumiu depois o que foi o trabalho do Benfica em semana de seleções: “Foram duas semanas a trabalhar mais intensos, melhorámos algumas ideias”.

“Equipa está a subir de forma, trabalhamos com mais intensidade e mais tempo”, mas “ainda estamos muito longe do que queríamos”. “Ainda há objetivos a conquistar”, acrescentou.

O Benfica-Marítimo joga-se às 19h00 de segunda-feira. Ouça o relato na Renascença e acompanhe ao minuto em rr.sapo.pt.