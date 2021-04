Jesus e os jovens. “Saber esperar é fundamental”

O treinador do Benfica deixa um alerta para os jovens do clube, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Marítimo.

"Todos terão a sua oportunidade. O saber esperar é fundamental, mas também sabemos que há muitos interesses diferenciados. Às vezes, os agentes começam a fazer a cabeça aos miúdos. Perdem carreiras e oportunidades se não souberem esperar o momento deles", referiu Jorge Jesus.

O técnico encarnado acrescenta que há cinco jovens a treinar em permanência com o plantel principal, mas outros têm tido oportunidades.

"Ao escolhermos cinco jogadores para trabalhar com a equipa principal, já os estamos a preparar. Há uns com mais possibilidades do que outros, mas durante uma época há vários momentos que não esperas e tens de lançar jogadores”, referiu.

Os eleitos são Morato, João Ferreira, Tiago Araújo, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo.