Daniel Bragança tem qualidade "ao nível de jogadores como Corona e Sérgio Oliveira"

Alexandre Santos, que treinou Daniel Bragança nos sub-23 do Sporting, elogia a aposta de Rúben Amorim e compara-o, ao nível da inteligência e da técnica, a jogadores de topo do futebol português e mundial.

Daniel Bragança, de 21 anos, está no melhor momento da sua carreira. Depois da estreia a titular na equipa principal do Sporting, conseguiu ganhar o seu espaço na selecção de sub-21 de Portugal, que garantiu a qualificação para os quartos de final do Europeu. Em entrevista a Bola Branca, Alexandre Santos coloca o médio ao nível dos melhores.

"O Daniel Bragança tem uma enorme capacidade cognitiva do jogo, sabe tudo o que é preciso saber, defensivamente, ofensivamente, e tem uma capacidade inacreditável de jogar ao primeiro toque. Sou um treinador que gosta desta capacidade de inteligência de jogo e qualidade técnica, foi dos jogadores que mais gostei de ter perto de mim", enaltece.

Alexandre Santos já trabalhou no FC Porto e no Sporting de Braga, como adjunto de José Peseiro, "com jogadores que estão, ou estiveram, na montra nacional e europeia". Entre os quais Corona, Herrera, Hugo Viana, Alan, Mossoró, Sérgio Oliveira "e tantos outros". "Mas o Daniel Bragança, pela sua juventude, sempre me encheu as medidas", destaca.

Sporting tem talento para potenciar a meio-campo





Alexandre Santos comandou a equipa de sub-23 do Sporting na temporada 2018/19. Contactou de perto, entre outros, com outros dois médios leoninos de muito talento: Matheus Nunes, de 22 anos e já uma peça de relevo do plantel principal de Alvalade, e Bruno Paz.



De acordo com a análise de Alexandre Santos, Matheus Nunes é um jogador que "equilibra muito bem o jogo" e prima pela excelente capacidade para levar a bola da sua área até à área adversária.

"Tem uma grande capacidade para conduzir a bola e enganar os adversários com o seu movimento corporal. A característica mais surpreendente é que há pouco tempo [Ericeirense em 2017/18] estava muito longe de um contexto competitivo elevado. Não é normal numa equipa A de um grande estar um jogador que há dois ou três anos estava em níveis competitivos muito baixos", assinala o técnico.



Bruno Paz, médio-centro de 22 anos da equipa B, também está na calha para assumir papel de relevo no plantel principal. Alexandre Santos fala de um jogador diferente de Daniel Bragança e Matheus Nunes:

"O Bruno Paz é muito possante, com uma capacidade muito grande de usar o corpo para resolver dificuldades.Tem uma boa qualidade técnica que junta a uma capacidade de resistência e força acima da média. Usa o lado técnico e o lado físico de uma forma muito completa, pode jogar a seis ou a oito, mas é um jogador mais à imagem do João Palhinha."