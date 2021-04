D. Manuel Clemente lembra todos os que sofrem com esta “esta pandemia avassaladora”

Durante a oração das laudes no Seminário dos Olivais, o Cardeal Patriarca de Lisboa lembrou o sofrimento por muitos sentido neste ano de pandemia.

“Neste momento, há tanta gente que sofre, em particular por esta pandemia avassaladora, tendo sentido muito particularmente a fragilidade, que assim acresce e assim se evidencia, por si, pelos seus, por todos, por notícias recorrentes do servo sofredor que esta humanidade inteira agora acompanha", disse D. Manuel Clemente.

"Um sofrimento que entre nós começa a ter alguma luz a vislumbrar-se, mas que em muitos locais deste mundo não acontece desta maneira, antes pelo contrário, as coisas se agravam. E entre nós nada está absolutamente garantido", acrescentou.

A Igreja Católica celebra hoje a Sexta-feira Santa, dia em que evoca a morte de Jesus, este ano com uma intenção especial pelos doentes, pelos defuntos e os que sofreram alguma perda por causa da pandemia.

A principal celebração decorre durante a tarde, perto da hora em que se acredita que Jesus terá morrido, nas igrejas desnudadas desde a noite anterior.

Ao entrarem, em silêncio, os presidentes da celebração prostram-se, bem como os demais ministros, em sinal da morte de Cristo.



“Em tantas situações de sofrimento, especialmente quando quem as padece são indivíduos, famílias e populações já provados pela pobreza, calamidades ou conflitos, a Cruz de Cristo é como um farol que aponta o porto aos navios ainda a flutuar num mar tempestuoso”, disse o Papa, na catequese que dedicou esta semana ao Tríduo Pascal 2021.

As celebrações da Semana Santa, na Sé, vão ser presididas pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa e vão ser transmitidas online, através do site e redes sociais (Facebook e YouTube) do Patriarcado de Lisboa e pela Rádio Renascença.

A presença física dos fiéis está limitada aos lugares disponíveis, de acordo com as normas sanitárias e recomendações da Conferência Episcopal Portuguesa. Para garantir a participação em cada uma das celebrações, deverá ser realizada a inscrição através do email info@sedelisboa.pt, até às 17h00 do dia anterior, à exceção do Domingo de Páscoa, em que a inscrição deve ser efetuada até Sexta-feira Santa. A entrada para cada celebração deve ocorrer até 30 minutos antes do seu início.





HORÁRIOS

Sexta-feira Santa - Paixão do Senhor | 2 de abril | 15h00

Sábado Santo - Vigília Pascal | 3 de abril | 21h30

Domingo de Páscoa | 4 de abril | 11h30

Todas as informações estão disponíveis no site do patriarcado.