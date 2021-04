Anúncio pascal em Viseu vai ser feito pelo ar

Sem poderem realizar as visitas pascais no formato tradicional, os padres da diocese de Viseu decidiram cortar caminho. A iniciativa “Há anúncio no ar” vai acontecer este domingo, a partir das 15h00.

“É uma iniciativa inédita e criativa para levar a alegria do anúncio pascal de Cristo Ressuscitado ao maior número de pessoas e famílias no território de Viseu”, resume o padre João Leão, garantindo terem sido alugadas duas aeronaves que “vão levar consigo uma mensagem pascal e percorrer todo o território da diocese ou maior parte”.

Qual o objetivo? “Dar uma resposta às circunstâncias pandémicas. Estamos submersos em restrições e quisemos dar uma resposta criativa perante a suspensão das procissões e visitas pascais em formato tradicional”, assume o sacerdote de 38 anos, porta-voz da vigararia da pastoral da diocese de Viseu.

Para João Leão, esperança é a palavra de ordem. “É uma iniciativa dos padres da diocese para levar a mensagem pascal de uma forma segura a todas as pessoas. Brincámos um bocadinho com o tema do hino da juventude das Jornadas Mundiais da Juventude: “Há pressa no Ar” e chamamos a esta iniciativa “Há a anúncio no ar”, para transmitirmos que apesar de todas as dificuldades, não devemos baixar os braços e devemos manter o espírito de alegria”, explixa

Olhar para o céu para ver o anúncio pascal é uma iniciativa apoiada pela Câmara Municipal e Aeródromo de Viseu.