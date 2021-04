Sérgio Conceição seguiu de perto os jogadores do FC Porto no Europeu sub-21

Sérgio Conceição prestou atenção à prestação dos jogadores do FC Porto no Europeu de sub-21 e garante que ficou muito agradado. O treinador considera que foi também o bom e equitativo trabalho desenvolvido no clube com os jovens que os ajudou a brilhar na seleção portuguesa.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, Sérgio Conceição salientou que "o condimento principal é a qualidade" e que é por isso mesmo que "tantos jovens da formação têm jogado na primeira equipa" do FC Porto.

"Eles estão em constante avaliação da minha parte e alguns jogadores estiveram muito bem nas seleções. Estou atento a isso, vejo os jogos deles. Fiquei satisfeito com a prestação desses jogadores. Estava em casa a ver os sub-21 e recebi uma mensagem a alertar para o facto de que oito jogadores que estavam em campo no jogo com a Suíça foram lançados por mim, o que me dá uma satisfação enorme. Não tem a ver com serem jovens do Olival, tem a ver com a qualidade deles", destacou.