Reunião dos treinadores com a Liga "foi importante, mas faltaram intervenientes"

Sérgio Conceição elogia a iniciativa da Liga de Clubes de reunir com os treinadores, com vista a melhorar o futebol português, no entanto, considera que "faltaram alguns intervenientes no jogo e alguns departamentos" que teriam tornado a reunião ainda mais relevante.

Questionado sobre a reunião, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto assumiu que "foi importante" falar sobre certos temas. Contudo, apontou que a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), por exemplo, podia ter participado.

"Não vale a pena irmos debater entre treinadores e Liga o tempo útil de jogo quando a APAF podia e devia estar presente. Mas isso depende da convocação dessas pessoas para esse debate. A Federação [Portuguesa de Futebol] também devia estar presente, também os departamentos médicos dos clubes, para falarmos sobre a densidade competitiva e o calendário. É importante perceber o que os treinadores pensam, mas são precisas também outras pessoas para conseguir com toda a gente melhorar o estado do futebol português", destacou o técnico.

Ainda assim, Sérgio Conceição admitiu que "temas interessantíssimos foram debatidos, como o tempo útil de jogo e a calendarização":

"Parabéns à Liga, mas teria sido mais completo com outras associações e departamentos. É [uma reunião] incompleta. Não se resolve nada só com a reunião. Normalmente sou convocado pela UEFA para reuniões assim, com os treinadores das fases finais da Liga dos Campeões, e já há três anos que falamos de questões como tempo útil de jogo, VAR e por aí fora. Mas depois ficamos paradinhos. É preciso dar esse passo em frente."