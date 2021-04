Portimão. Sérgio admite que passou "linha do aceitável", mas critica reações nos media

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador portista assumiu que tanto ele como o homólogo do Portimonense "passaram a linha do aceitável". "Foi demasiado da nossa parte, dos dois", vincou.

Sérgio Conceição faz o "mea culpa" e admite que passou das marcas no confronto com Paulo Sérgio, na visita do FC Porto ao Portimonense , na última jornada do campeonato. Porém, sublinha que algumas reações na comunicação social também ultrapassaram os limites do razoável.

Agradecimento e elogios para Paulo Sérgio





Na quarta-feira, Paulo Sérgio garantiu que o conflito já estava sanado e desejou sucesso ao FC Porto e, "se possível, que ganhe a Liga dos Campeões". Sérgio Conceição não ficou indiferente.

"Agradeço ao Paulo pela atitude que teve para comigo e para com o FC Porto, retribuo os elogios e o desejo para que as coisas corram bem. Que chegue a um lugar que lhe permita aspirar a participar na Europa no próximo ano. É o que desejo ao Portimonense e ao Paulo Sérgio, porque há qualidade para isso na equipa e na equipa técnica", assinalou.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguersa de Futebol abriu processos disciplinares aos dois treinadores pelo sucedido.

Segundo o "Jornal de Notícias", os processos sumários podem prever suspensões até um mês para os técnicos de FC Porto e Portimonense. Sérgio Conceição foi, ainda, multado em 2040 euros, ao passo que Paulo Sérgio terá de pagar 408 euros pelo confronto entre ambos no Algarve.

Sérgio Conceição fazia a antevisão da receção do FC Porto ao Santa Clara, a contar para 25.ª jornada do campeonato e que está marcada para sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.