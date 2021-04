Pepe está apto para defrontar o Santa Clara, na jornada 25 da I Liga, confirmou esta sexta-feira o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição.

"O Pepe está apto para ir a jogo, vamos ver se dentro do onze ou dentro dos 20", revelou, na conferência de imprensa de antevisão da partida.



Sérgio Conceição admitiu a possibilidade de rodar a equipa frente ao Santa Clara, tendo em conta que, a meio da semana, o FC Porto defronta o Chelsea, a contar para os quartos de final da Liga dos Campeões.

"Tudo é metido na balança. Não na preparação, porque não preparo dois jogos ao mesmo tempo, mas na gestão, também para não meter em risco o mais importante, que é a saúde dos jogadores", frisou o técnico.

Algo que contribui para a necessidade de fazer algumas poupanças é o facto de muitos jogadores do FC Porto terem somado vários minutos nas seleções: "Comparando com o Benfica e o Sporting, os meus jogadores fizeram 1.500 minutos, mais de metade do que os outros fizeram juntos."

"Por um lado, é bom, porque temos muitos jogadores nas seleções, mas por outro lado só hoje [esta sexta-feira, com a chegada de Zaidu] é que o grupo ficou completo. Há a dificuldade de juntar o grupo e defrontar uma equipa que esteve tranquila a preparar o jogo, penso que só não tinha o Morita. Mas isso faz parte de treinar um clube grande", ressalvou.