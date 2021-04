"É 'a ver', não 'a haver'". Sérgio Conceição recebeu uma carta sobre bom português

Sérgio Conceição protagonizou um momento caricato em conferência de imprensa, esta sexta-feira, devido a uma questão de português.

O treinador do FC Porto falava sobre os jovens da formação que brilharam no Europeu de sub-21 quando encravou na expressão "ter a ver com". Aí, parou, sorriu e ressalvou: "É 'tem a ver', não tem 'a haver'."

"É um erro de português que normalmente cometemos. Recebi uma carta a dizer-me isso, atenção. Mas eu digo 'a ver'", vincou, entre risos.

A questão é que Sérgio Conceição diz, traduzindo para a fonética, "tem à ver" — que é como soa, na oralidade, "tem a haver", que está errado.

Neste momento de boa disposição, contudo, o técnico portista fez questão de garantir que, pelo menos desde que recebeu a tal carta de alguém preocupado com a língua portuguesa, usa corretamente a expressão. Se soa errado ao dizê-lo, não passará de uma rasteira da oralidade.