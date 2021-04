45 anos. Jerónimo alerta para “inimigos declarados e dissimulados” da Constituição

O líder comunista deu “vivas” à Constituição da República Portuguesa (CRP), no 45.º aniversário do documento, alertando para os “inimigos declarados e dissimulados” de “um dos mais belos e progressistas textos constitucionais do Mundo”.

“A Constituição teve desde o momento da sua construção inimigos declarados, mas também inimigos dissimulados, como se tornou evidente no decorrer destes 45 anos da sua vigência. As forças conservadoras e retrógradas, políticas e sociais, os grandes interesses económicos e financeiros, nunca se conformaram, até aos nossos dias, com o seu projeto libertador e emancipador”, afirmou Jerónimo de Sousa, numa declaração gravada em vídeo.

Para o secretário-geral do PCP, a CRP “enfrentou cíclicas ofensivas que a mutilaram e empobreceram em várias áreas e relevantes aspetos”, e o referido ataque, “nos tempos que correm, procura reganhar força para consumar os seus objetivos de sempre”.

“A Constituição é, ela própria, uma das conquistas fundamentais da Revolução de Abril e dela disse Álvaro Cunhal ser um ‘testemunho da História e fiel retrato da Revolução portuguesa’”, acrescentou ainda, citando o histórico líder comunista.

Outro dos deputados constituintes sobreviventes e ainda politicamente ativos, o Presidente da República também assinalou o “marco histórico” da aprovação da CRP de 1976, já revista em sete ocasiões, afirmando que foi uma honra participar nesse processo.

Nos últimos dias, o Texto Fundamental esteve no centro do debate político a propósito de três diplomas aprovados no parlamento, contra a vontade do PS, e promulgados pelo próprio Rebelo de Sousa, tendo o Governo minoritário socialista sustentado que os mesmos violam a chamada "lei-travão".