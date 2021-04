Balanço DGS. Mais 548 novos casos e nove mortos

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números Portugal registou esta sexta-feira 548 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS). Os nove óbitos ocorreram acima dos 70 anos. O boletim epidemiológico revela que estão internados 513 doentes (menos 25 face a quinta-feira). Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 131 (mais dois). Lisboa e Vale do Tejo (LVT) é a região com maior aumento de novos casos (40%), seguida do Norte (33%), Centro (13%), Algarve (6%) e Alentejo (5%).

Os dados revelam ainda que mais 743 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 779.655 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020. Os casos ativos continuam a registar uma diminuição, com 26.339 contabilizados (menos 204). As autoridades de saúde têm em vigilância 16.121 contactos, mais 171 face ao dia anterior. Matriz de Risco

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus subiu ligeiramente (de 0.94 para 0.97), enquanto a incidência também registou um ligeiro aumento de 65,3 para 65,6. Mas no Continente o aumento é um pouco maior, de 62,4 para os atuais 62,9. De acordo com os dados mais recentes, Portugal tem atualmente 1.210.996 pessoas vacinadas com a primeira dose e 485.573 com as duas. Desde março de 2020, Portugal já registou 16.868 mortes associadas à Covid-19 e 822.862 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.