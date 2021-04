Associação das empresas de distribuição reclama aumento da lotação em lojas

Dados divulgados esta semana pela APED revelam que as vendas do retalho alimentar e especializado caíram 1,5% no ano passado face a 2019, para 22.653 milhões de euros, com o aumento de 8,1% da faturação no segmento alimentar a não conseguir compensar a queda de 17,7% do retalho especializado, para 7.032 milhões de euros.



Apesar do "forte impacto" das restrições impostas devido à pandemia de Covid-19 nos diferentes mercados do retalho especializado, a APED considera que os números de 2020 mostram um "setor resiliente".

Na próxima segunda-feira, dia cinco de abril, arranca a segunda fase do plano de desconfinamento, que prevê a reabertura de lojas com uma área até 200 metros quadrados e que tenham porta para a rua.

As esplanadas podem, também, voltar a ser frequentadas até ao limite de quatro pessoas e passa a ser possível servir refeições. Estes estabelecimentos devem encerrar às 22h30 durante os dias de semana e às 13h00 aos sábados, domingos e feriados.