Presidente moçambicano pede orações pela paz

O presidente Filipe Nyusi aproveitou as celebrações da Sexta-feira Santa para deixar um desafio à sociedade em geral e aos cristãos moçambicanos em particular. Pediu ao país para orar pelo fim da dor e sofrimento das populações atingidas pela violência armada em Cabo Delgado.

“Que as orações e reflexões conduzam os moçambicanos para a paz, livrando as populações que hoje são diretamente vítimas de terrorismo, do sofrimento e da dor", afirmou Filipe Nyusi numa declaração transmitida pela emissora pública Rádio Moçambique.

O chefe de Estado leu a declaração, por ocasião da passagem da Páscoa.

Aproveitou também para apelar ao respeito das medidas de prevenção de Covid-19, alertando para o risco de inversão da redução do número de infeções, em caso de relaxamento.