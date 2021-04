Polícia de Nova Iorque apreende 50 kg de cocaína com marca de Cristiano Ronaldo

A polícia de Nova Iorque apreendeu 50 quilos de cocaína, no valor de 1,7 milhões de euros, com o logo da marca de Cristiano Ronaldo.

Na megaoperação antidroga, que decorreu na passada segunda-feira, também foram apreendidos 200 mil dólares e uma arma. Além disso, foram detidos dois homens, segundo informou o departamento de Narcóticos do Ministério Público em comunicado.

"No apartamento foram encontrados 50 pacotes de cocaína intactos com o carimbo 'CR7', que estavam no armário", pode ler-se.

"CR7" é a marca que Cristiano Ronaldo nos negócios, omeadamente, nas linhas de roupa, óculos, roupa interior, calçado e hotéis.

Os dois detidos, Christopher Jones e Wykim Williams, encontravam-se num apartamento de luxo, no sétimo andar de um prémio do bairro da Jamaica, no distrito de Queens, em Nova Iorque. Também foram apreendidas máquinas de contar dinheiro no apartamento.