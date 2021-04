Sporting vence Supertaça 2020 feminina de râguebi

O Sporting derrotou o Benfica, por 18-15, esta sexta-feira, na final da Supertaça feminina de hóquei em patins, referente a 2020.

As leoas foram para o intervalo a vencer para por 8-0, no Jamor, e no início da segunda parte aumentaram a vantagem para 13-0. O Benfica reduziu, contudo, nunca conseguiu oferecer oposição ao Sporting, que acabaria por fixar, perto do final, o 18-5 no dérbi.

Esta é a terceira Supertaça consecutiva conquistada pelo Sporting, que tem essas três no total, na variante de XV. Ainda esta semana, as leoas venceram o Campeonato Nacional da Divisão de Honra.