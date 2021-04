O Sporting derrotou o Valongo, por 4-7, esta sexta-feira, em jogo da penúltima jornada da fase regular do Nacional de hóquei em patins.

Ferran Font foi a principal figura da partida, com quatro golos. Os leões começaram a perder, mas deram a volta ainda antes do intervalo.



O Sporting continua no terceiro lugar, com 59 pontos, a um do Óquei de Barcelos, segundo, e a quatro do FC Porto, que lidera isolado.