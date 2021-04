Benfica vence nos Açores e fica a uma vitória do título

O Benfica venceu este domingo a Fonte do Bastardo no segundo jogo do play-off da final do campeonato de vólei.

Depois de ter ganho por 3-0 o primeiro jogo, na Luz, o Benfica viajou para a Ilha Terceira e conseguiu terminar da melhor maneira o segundo desafio, também por 3-0.

A Fonte do Bastardo entrou mais forte no primeiro set, deixando boas indicações e chegando rapidamente a uma vantagem de 6-2. A partir daí, porém, o Benfica recuperou e chegou à vantagem nos 9-8.

Já mais concentrados os jogadores do Benfica acabaram por conseguir uma vantagem maior e acabaram por vencer o primeiro set 25-19.

No segundo set as águias mantiveram-se em grande nível, vencendo 25-17 mas o terceiro foi ligeiramente mais disputado, terminando 25-20.

O Benfica tem agora caminho aberto para revalidar o título, precisando de vencer mais um jogo de uns possíveis três, sendo que os dois finais, a realizarem-se, decorrem em Lisboa.

Contudo, os encarnados podem aspirar a sagrar-se campeões já no Domingo de Páscoa, no próximo jogo deste play-off, que se realiza às 18h, hora de Lisboa, 17h locais.