Portimonense é o convidado de honra da festa do regresso de Manuel Machado ao Nacional

Os "aflitos" Nacional e Portimonense defrontam-se, esta sexta-feira, na Madeira, no encontro que abre a 25.ª jornada da I Liga portuguesa e marca o regresso do técnico Manuel Machado aos insulares.

Com a saída de Luís Freire e a entrada de Machado, o Nacional, 16.º classificado, com os mesmos pontos de Boavista (17.º) e Marítimo (18.º e último), vai tentar por fim a uma série negativa de seis derrotas consecutivas. O Portimonense está no 13.º lugar, apenas dois pontos acima da zona de despromoção, e vem de dois desaires seguidos.

Manuel Machado, de 65 anos, regressa à I Liga após quatro anos de ausência, desta vez para comandar pela quarta vez o Nacional.

O Nacional-Portimonense está agendado para as 20h30, na Choupana.