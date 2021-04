Calvário para Nacional da Madeira na Choupana

O Nacional da Madeira foi derrotado esta Sexta-feira Santa, no seu estádio, pelo Portimonense, por 5-1.

Com esta derrota o Nacional da Madeira perdeu uma oportunidade importante para se afastar dos lugares de descida, numa tabela em que apenas seis pontos separam o 18.º do 9.º lugar.

O Nacional entrou para esta jornada com 21 pontos, no fundo da classificação em igualdade com o Marítimo, mas com esta derrota arrisca-se a ficar isolado em último lugar, caso o Marítimo não perca na segunda-feira em jogo contra o Benfica.

Para o Portimonense são três pontos que valem ouro, uma vez que lhe permitem afastar-se dos lugares de baixo e fixar-se a meio da tabela.

O clube algarvio chegou ao fim da primeira parte a vencer por 2-0, com golos de Beto e de Luquinha e ao passar dos 60 já tinha duplicado o resultado, com golos de Beto, novamente, e de Fali Candé.

Bryan Rochez ainda reduziu aos 68 minutos, mas a vantagem de quatro golos foi reposta nos descontos com o golo de Francisco dos Santos Messias.

Esta foi a sétima derrota consecutiva do clube madeirense.