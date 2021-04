IRS. Mais de 565 mil declarações entregues no primeiro dia

Mais de 565 mil declarações de IRS foram submetidas pelo Portal das Finanças no primeiro dia do prazo, sendo este o segundo ano consecutivo em que a entrega supera meio milhão.

De acordo com os dados disponibilizados no Portal das Finanças, até ao final de quinta-feira foram entregues 565.903 declarações de IRS.

Daquele total, 479.770 são de contribuintes enquadrados na 1.ª Fase, ou seja, pessoas que em 2020 apenas obtiveram rendimentos de trabalho dependente e/ou de pensões, e 86.133 de contribuintes que auferiram outras tipologias de rendimentos.

Este é o segundo ano consecutivo em que mais de meio milhão de pessoas procede à entrega da declaração do IRS no primeiro dia do prazo, patamar que em 2019 apenas foi atingido no segundo dia.

Apesar de oficialmente, o prazo de entrega ter começado dia 1 de abril, no último dia de março já foi possível fazer simulações no portal e até submeter a declaração, razão pela qual, até às 24h00 de quarta-feira, o Portal das Finanças registou a entrega de 198.399 declarações de Imposto sobre as Pessoas Singulares (IRS).

Nos últimos anos, o prazo médio do processamento do reembolso registou diminuições sucessivas, chegando aos 11 dias em 2019. Este ano, a expectativa é que comecem a ser processados mais cedo, segundo indicou o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, em entrevista à Lusa, sem, contudo, apontar uma data.

A entrega da declaração anual do IRS relativa aos rendimentos auferidos em 2020 arrancou dia 1 de abril, prolongando-se até 30 de junho, com quase de dois terços dos contribuintes a poderem, se assim o quiserem, beneficiar do IRS automático.

A entrega da declaração do IRS tem de ser feita exclusivamente por via eletrónica, o que implica que os contribuintes estejam na posse de uma senha válida de acesso ao Portal das Finanças.