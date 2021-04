Cristiano Ronaldo. Leilão de braçadeira rende 64 mil euros para ajudar bebé doente

A braçadeira de capitão da seleção nacional que Cristiano Ronaldo atirou ao relvado no fim do jogo com a Sérvia (2-2) foi arrematada, esta sexta-feira, por 64.000 euros. O leilão serviu para ajudar uma criança doente.

“O leilão, com caráter humanitário, da braçadeira de capitão de Cristiano Ronaldo acaba de terminar, com a notável cifra de 7,5 milhões de dinares [63.768,24 euros]”, informou o promotor, Jovan Simic, no Twitter.

Simic agradeceu ao bombeiro Djordje Vukicevic, que recolheu a braçadeira lançada pelo internacional português e que a entregou para ser leiloada, a fim de angariar dinheiro para ajudar um bebé.

A criança, de seis meses, sofre de atrofia muscular espinhal e precisa de tratamentos com custos na ordem de dois milhões de euros.

O Sérvia-Portugal, de qualificação para o Mundial 2022, estava empatado, já para lá dos 90 minutos, quando Cristiano Ronaldo respondeu a um passe longo de Nuno Mendes e rematou à baliza. A bola já ultrapassara completamente a linha de bolo quando Stefan Mitrovic cortou, no entanto, o golo não foi validado. Após o apito final, numa demonstração de frustração, o capitão da seleção atirou a braçadeira ao chão.