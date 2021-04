Gaspar Ramos contra castigo do Benfica a Vlachodimos

Gaspar Ramos espera que haja continuidade na recuperação da confiança da equipa, embora ainda veja, por exemplo em Pizzi, sinais de "alguma injustiça". Já Seferovic está em alta, marca no Benfica e na seleção, e "as pernas deixaram de tremer" na hora de finalizar.

"É uma expressão perfeitamente natural. Ninguém pode condenar uma afirmação destas. Se ele dissesse que foi maltratado, se pusesse em causa a estrutura do Benfica, tudo bem", explica o antigo dirigente.

O Benfica pode castigar o guarda-redes por não estar autorizado a falar sobre o clube sempre que se encontra em contexto de seleção. Em declarações a Bola Branca , Gaspar Ramos manifesta-se contra qualquer ação disciplinar sobre Vlachodimos: compreende "o desabafo" do grego e uma situação dessas poria "em causa o estado de espírito do grupo".

Cimentar moral frente ao Marítimo

Segue-se, na próxima segunda-feira, a receção ao Marítimo, clube que recentemente mudou de treinador e que, embora se encontre numa posição incómoda na classificação (último lugar), não deverá, na perspetiva do ex-dirigente, ser um problema para o Benfica.

"O Marítimo tem estado em sub-rendimento e não fará uma substituição de um dia para o outro, independentemente da paragem. O Benfica deve aproveitar este jogo para continuar a melhorar o estado de espírito do grupo", finaliza Gaspar Ramos, nesta entrevista à Renascença.

O Benfica-Marítimo, da 25.ª jornada do campeonato, joga-se no Estádio da Luz, na próxima segunda-feira, às 19h00