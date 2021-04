Porto e Gaia com exposições de Giacometti, Lindbergh e Francis Bacon

As duas margens do rio Douro vão ficar ligadas pela cultura neste mês de abril. Três exposições vão dinamizar as cidades do Porto e de Vila nova de Gaia. O Museu e Igreja da Misericórdia do Porto (MMIPO) recebe uma mostra de escultura de Alberto Giacometti e uma de fotografias de Peter Lindbergh, já em Gaia, a Galeria WOW inaugura uma exposição do pintor Francis Bacon.

Esta ponte cultural, em tempo de desconfinamento, vai revelar ao público no MMIPO uma exposição que reúne 110 obras, parte delas são esculturas em bronze de Alberto Giacometti e um conjunto de fotografias feitas pelo alemão, fotografo de moda Peter Lindbergh. Esta mostra que abra a 15 de abril no museu da Rua das Flores, no centro do Porto, apresenta ao público não só as esculturas originais de Giacometti, como as fotografias que Lindbergh fez delas.

Sobre os dias em que trabalhou sobre o espólio de Giacometti, o fotografo de moda da Stern disse: “Se me perguntassem quais foram os cinco dias mais bonitos da minha vida, aquele com as esculturas de Giacometti, seria certamente um dos primeiros três”. Em comunicado, a organização desta exposição refere que esta exposição conjunta é “um tributo ao lendário fotógrafo de moda que morreu prematuramente em setembro de 2019 e que estava totalmente envolvido no processo de trazer a exposição ao Porto”.

Além das imagens que Lindbergh fez das esculturas de Giacometti, a exposição que estará patente até 24 de setembro, mostra também alguns dos retratos mais icónicos da carreira deste fotografo, como as imagens que a sua camara captou de nomes como o da modelo Naomi Campbell, das atrizes Ukma Thurman e Julianne Moore.