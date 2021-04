Museus, monumentos e galerias de arte podem estar abertos até às 22h30

Segundo o Ministério da Cultura, num comunicado divulgado após o Conselho de Ministros de hoje, esses equipamentos culturais poderão reabrir "com as mesmas regras que existiam à data do seu encerramento". "Os horários de fecho diário serão às 22h30 nos dias úteis e às 13h00 nos fins de semana e feriados e aplicam-se as regras de funcionamento constantes da Orientação 028/2020, da DGS [Direção-Geral da Saúde], ainda em vigor", lê-se no comunicado. O horário de encerramento destas salas é assim alargado em meia hora, em relação ao que tinha sido anunciado pela Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC), em 18 de março, e depois reiterado no dia 25 do mesmo mês.



Num esclarecimento publicado em 18 de março no seu "site" oficial, e acessível pelo menos até às 18h00 de hoje, a IGAC refere que "o horário de encerramento das salas de espetáculos/cinemas/auditórios/teatros é às 22h00 durante a semana e às 13h00 ao fim de semana e feriados". Num outro esclarecimento, divulgado uma semana depois, e no qual a IGAC anunciava que as regras de funcionamento das salas de espetáculos, cinemas e outros equipamentos culturais, este ano, se mantêm as mesmas definidas em maio de 2020, pela DGS, esses horários eram reiterados. Na apresentação do "plano de desconfinamento" do Governo, em 11 de março, o primeiro-ministro, António Costa, salientou que o processo de reabertura será "gradual e está sujeito sempre a uma reavaliação quinzenal, de acordo com a avaliação de risco" adotada.