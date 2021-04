​Para fechar, recital de futebol

Quem assistiu ontem ao desafio realizado em Ljubliana, pode ver em ação jogadores que nos seus clubes têm vindo a evidenciar grande qualidade através de desempenhos brilhantes definidores de grandes carreiras que se divisam no horizonte.



Abrindo uma exceção, do nosso ponto de vista foi Daniel Bragança aquele que mostrou durante todo o jogo uma capacidade técnica e táctica fora do comum, que certamente vai desenvolver e aprimorar cada vez mais.

A seguir, nos quartos-de-final do Campeonato da Europa, cabe à formação de Rui Jorge defrontar igual seleção da Itália, em jogo dos quartos-de-final. Será em finais de Maio, e até lá muitas coisas poderão acontecer no percurso destes jogadores e afastá-los da bora forma que têm vindo a manter nos últimos meses.

Quanto à seleção principal, o calendário é diferente: é verdade que a fase de apuramento para o Mundial apenas será reatada em setembro, mas antes disso, já em junho, haverá Campeonato da Europa, no qual Portugal tem a pesada responsabilidade de defender o título de campeão europeu, que ostenta desde 2016.

Por agora, regressam os campeonatos. E, no nosso caso, a jornada 25, após a qual ficarão a faltar nove para encerrar o calendário, começa já logo à noite com o jogo Nacional-Portimonense, para ter no sábado o seu primeiro ponto alto com o FCPorto a receber a sempre difícil equipa do Santa.

Depois, na segunda-feira, Benfica-Marítimo e Moreirense-Sporting completam o ramalhete para resolver todas as dúvidas que agora possam existir quanto às posições dos grandes na tabela.