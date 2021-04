​Páscoa. Em tempo de pandemia, arcebispo de Évora convida cristãos a “crescerem para dentro”

Nestes tempos difíceis e marcados ainda pelo confinamento, é preciso “tempo, disponibilidade e disposição para acolher o que o Espírito quer dizer à Igreja”. A proposta em forma de convite é feita pelo arcebispo de Évora, nesta Quinta-feira Santa, na sua mensagem para a Páscoa 2021.



D. Francisco Senra Coelho sublinha que “estes tempos são convite à escuta, à oração e a uma certa e saudável quietude contemplativa”, sendo, por isso, “vital” uma atitude de serenidade e disponibilidade.

“Não será que nestes tempos o Senhor nos pede para sermos mais uma Igreja confidente, Igreja que escuta, na certeza de que este é suporte imprescindível para sermos uma Igreja cooperante que anuncia? Não será que poderemos investir mais em nós, pela leitura, estudo bíblico, cursos catequéticos, aproveitando tantas propostas digitais também da nossa Arquidiocese e do ISTE (Instituto Superior de Teologia de Évora)?”, questiona o prelado na sua mensagem.

Nesta linha, o arcebispo convida “todas as comunidades cristãs a aproveitar estes tempos menos ativos a apostarem na formação, crescendo para dentro, servindo-se para isso de todos os meios técnicos seguros ou legítimos”.

D. Francisco Senra Coelho lembra que no dia-a-dia, nem sempre “é possível encontrar as soluções para todos os problemas”, no entanto, escreve, “não é impossível encontrar Deus no meio das dificuldades e experimentarmos que Ele está vivo, permanece connosco, é nosso contemporâneo e está do nosso lado, ajudando-nos a ajudar; Ele envia a sua luz e ilumina as grandes cruzes da humanidade.”

Neste sentido, é dado a conhecer um “forte apelo” oriundo de Roma para que os cristãos se mobilizem “a favor da tradicional coleta, em Sexta-feira Santa, para a Igreja que testemunha o nome de Cristo na terra por onde Ele viveu a sua existência histórica”.