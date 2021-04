Sérgio Oliveira admite que está a fazer a melhor época da carreira e não desiste do título

Sérgio Oliveira, médio do FC Porto, reconhece que está a fazer a melhor época da sua carreira, mas que a vive "com alguma revolta", visto que os dragões estão a dez pontos do líder Sporting.

Em entrevista aos meios oficiais do clube, o internacional português não desiste do título de campeão e diz que não será uma época positiva para si, caso não seja uma boa época para o FC Porto.

"Sem dúvida, esta é a minha melhor época. No entanto, tenho-a vivido com alguma revolta, porque o campeonato estava a correr bem, mas tivemos recentemente um percalço. Estamos focados para, no final da temporada, festejarmos o título, é para isso que competimos. Esta época só será positiva para mim se for uma temporada positiva para o clube", afirmou.

Sérgio Oliveira soma um total de 18 golos em 38 jogos esta temporada e foi decisivo na campanha europeia do FC Porto na Liga dos Campeões. O médio fala em adaptação total às ideias de Sérgio Conceição.

"Acho que este salto se deve à minha maturidade. Sei pisar melhor o terreno e já levo cinco anos a trabalhar com o míster. Sei perfeitamente o que ele quer, ou seja, comportamentos táticos, físicos e o dia a dia. É uma pessoa exigente e ao longo dos anos também fui evoluindo nesse sentido. Acho que nos conhecemos perfeitamente e estamos em sintonia completa. Eu tento dar sempre o meu máximo, todos os dias e em todos os jogos, sempre com responsabilidade. Acho que foi isso que me fez chegar a este nível", diz.



Penáltis justificam registo

Sérgio Oliveira é um dos melhores marcadores do campeonato e leva 18 em toda a época, mas reconhece que ter assumido a cobrança dos penáltis após a saída de Alex Telles tem ajudado nesse sentido.

"O facto de ter assumido as grandes penalidades tem uma força grande, os números estão mais altos devido a isso. É preciso marcá-las, é certo, mas é das melhores possibilidades para se fazer um golo. Aprendi a chegar cada vez mais à área e, apesar de rematar bem, acho que podia rematar ainda mais durante o jogo. É sempre uma motivação extra marcar, quando fazes o primeiro queres logo marcar o segundo. Quando ganhas, queres ganhar. Quando perdes, queres ganhar, porque nunca se quer perder aqui. Se puder marcar golos e ajudar a equipa a vencer, espetacular", termina.