Marcano recuperado no regresso dos internacionais ao FC Porto

Iván Marcano foi a grande novidade do treino do FC Porto desta quinta-feira, que também ficou marcado pelo regresso dos jogadores que estavam ao serviço das respetivas seleções.

O central espanhol, de 33 anos, está apto e treinou sem limitações, segundo o boletim portista. Marcano já tinha recuperado da lesão de longa duração que o mantivera afastado durante quase um ano no relvado. No entanto, depois de disputar um jogo pela equipa B do FC Porto, voltou a lesionar-se, desta feita na face posterior da coxa esquerda. Agora, está recuperado e novamente pronto para ajudar a equipa.

Nota, também, para a evolução de Pepe para treino condicionado. Por outro lado, Mbaye voltou a fazer treino integrado condicionado.

Sérgio Conceição já pôde contar todos os jogadores internacionais, menos um. Zaidu ainda se encontra em viagem, no entanto, o FC Porto informa que o lateral nigeriano juntar-se-á à equipa na sexta-feira.

Também na sexta-feira, às 12h30, Sérgio Conceição fará a antevisão da receção ao Santa Clara, a contar para a 25.ª jornada do campeonato e que está marcada para sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.