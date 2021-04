Vista Alegre regista prejuízo de 2,1 milhões de euros em 2020

O grupo Vista Alegre registou um prejuízo de 2,1 milhões de euros no ano passado, contra lucros de 7,5 milhões de euros em 2019, impactado pela pandemia, anunciou esta quinta-feira a empresa.

"Os resultados consolidados do exercício de 2020 do Grupo Vista Alegre foram fortemente afetados, nomeadamente a partir de março e até final do ano, com restrições severas ao comércio e circulação de pessoas que levaram á diminuição da procura e redução de encomendas", refere a Vista Alegre, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). .

"Apesar de todas as adversidades ao longo do ano, o volume de negócios fixouse em 110 milhões de euros, com uma diminuição de apenas de 8,1% relativamente ao ano de 2019", refere a marca, salientando que no segundo semestre "a Vista Alegre registou um crescimento no volume de negócios de 5,1 milhões de euros (+8,2%) face ao período homólogo, demonstrando assim uma assinalável resiliência e robustez do negócio, face ao período difícil que o mundo e a economia global atravessam".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) caiu 37% para 16 milhões de euros.