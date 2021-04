Um quarto dos portugueses do primeiro grupo prioritário ainda não foram vacinados

Veja também:

Três meses depois do arranque do plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal, um quarto dos portugueses abrangidos nos grupos prioritários da primeira fase aguardam ainda pela primeira dose da vacina.

"No dia 28 de março encontravam-se em falta cerca de 300 mil pessoas, estimando-se que sejam vacinados até meados de abril", adiantou à Renascença fonte da "task force" da vacinação.

De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), este grupo inicial abrange cerca de 1,2 milhões de utentes.

O último relatório da DGS adiantou que 80% dos portugueses com mais de 80 anos já receberam a primeira dose da vacina e cerca de 33% têm já a vacinação completa. Na lista segue-se a faixa dos 50-64 anos, com 11% do total com pelo menos uma dose administrada.

No último fim de semana foram vacinados mais de 60 mil professores e funcionários de jardins de infância e escolas do primeiro ciclo. Ao todo, a medida abrange 280 mil docentes e não docentes, do ensino público e privado, que deverão receber a vacina da AstraZeneca/Oxford durante o mês de abril.

Ao contrário do que aconteceu nas estruturas residenciais para idosos, os professores e não docentes que já tenham sido infetados com Covid-19 não vão receber a vacina nesta primeira fase.







