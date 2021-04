Se continuarmos a vacinar por “grupinhos” vamos acumular doses em armazém

Veja também:

Na segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19, os cidadãos vão poder passar a escolher a data e o local através da auto-inscrição num site que está a ser criado para o efeito. Essa fase será, em princípio, organizada por faixas etárias, começa primeiro pela dos 70 anos, passa depois para a dos 60 e assim sucessivamente, explica o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador do grupo de trabalho (task force) responsável pela vacinação contra a Covid-19.

No programa Hora da Verdade, da Rádio Renascença e do PÚBLICO, Gouveia e Melo revelou que o primeiro teste desta nova metodologia deve avançar na terceira semana de abril. Quanto à vacinação dos professores e funcionários das escolas, diz que está a servir para “testar o processo de vacinação” em massa e acredita que não afetará a imunização dos outros grupos prioritários, porque a maior parte dos 280 mil serão vacinados no fim-de-semana de 10 e 11 de Abril, quando quase 100 por cento dos idosos a partir dos 80 anos e os doentes de maior risco já terão tomado a primeira dose. O vice-almirante defende que se passe a usar o critério da idade, argumentando que, continuando a vacinar por “grupinhos”, vamos acumular doses em armazém que podiam estar a proteger pessoas.

A primeira fase devia ter terminado no final de março. Quando vão estar vacinados todos os idosos com mais de 80 e as pessoas com doenças de maior risco?

De acordo com as nossas estimativas, a seguir à segunda semana de abril. Estamos a fazer um esforço muito grande para que, até 11 de abril, praticamente 100 por cento dos idosos e pessoas com as comorbilidades da fase 1 estejam todas vacinadas. Claro que nunca se garante 100% porque há sempre umas bolsas de pessoas que ficam para trás, porque não se conseguiram contactar.

Como vão resolver essas bolsas?

Temos um processo mais fino com a ajuda das autarquias, dos centros de saúde, de tentar chegar a esses idosos que estão ou isolados ou acamados, ou que são infoexcluídos.

Os ministros da Educação e do Ensino Superior insistiram sempre que as escolas são lugares seguros. Apesar disso, 280 mil professores e funcionários foram colocados à frente de milhares de doentes da primeira fase, como cardíacos e doentes renais e pulmonares graves. Os peritos da comissão técnica de vacinação da Direcção-Geral da Saúde (DGS) contestam esta decisão. Como se justifica a inclusão deste novo grupo na primeira fase?

Acho estranho que os peritos contestem esta prioridade, porque a prioridade vem da DGS. Nós cumprimos um plano de acordo com prioridades definidas pela DGS. Temos a necessidade de ganhar resiliência do Estado para que seja possível dar respostas durante a pandemia, mas, por outro lado, enquanto as vacinas são escassas, temos que concentrar o máximo na população mais fragilizada e mais idosa. Definimos uma regra simples: 90% das vacinas disponíveis iam para acelerar este processo de salvar vidas e 10% para ir ganhando resiliência do Estado. [Além disso], a grande tranche de docentes e não docentes, 200 mil, é vacinada no fim-de-semana de [10 e] 11 de Abril, quando a fase 1 está praticamente fechada, porque atingimos 100% dos outros grupos. Estamos a preparar-nos para uma fase massiva de vacinação e temos que testar sistemas massivos.

Os professores estão a ser utilizados para este teste, portanto?

Os professores também servem para testar todo o sistema [de vacinação em massa].

E a resiliência fora do Estado?

Vai ser ganha com a vacinação por faixas etárias. O que está em causa para a segunda fase? Neste momento está-se a discutir com a DGS se devemos ou não continuar a [priorizar] grandes grupos, por exemplo diabéticos, hipertensos, que podem ser três milhões de pessoas. Ao vacinar por idade, também estamos a vacinar pelas doenças, que estão muito relacionadas com a idade. A maior parte das doenças estão associadas à idade. As doenças não associadas à idade é que devem ser priorizadas. Estamos a combater com uma estratégia com duas coisas em simultâneo, também [queremos] ir buscar pessoas menos idosas que teriam que esperar muito tempo, mas que têm doenças que podem ser muito críticas.

Como os transplantados, por exemplo?

Parece-nos que é mais justo. As pessoas mais doentes são as pessoas mais idosas. A exceção deve ser para outros pequenos grupos que têm doenças raras ou muito específicas e que, pelo critério da idade, teriam que esperar meses.