Quatro jovens feridos em desabamento de telhado em Vila do Bispo

Quatro jovens ficaram hoje feridos, um dos quais com gravidade, ao caírem de um telhado que desabou em Barão de São Miguel, concelho de Vila do Bispo, no Algarve, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, os jovens de nacionalidade alemã, com idades entre os 14 e os 17 anos, "estariam a brincar em cima do telhado de um anexo de uma associação, quando o mesmo desabou, resultando na queda de uma altura considerável".

Segundo a mesma fonte, "um dos jovens ficou gravemente ferido, enquanto o estado clínico dos outros três está ainda a ser avaliado".

O acidente ocorreu pouco depois das 15:30 e motivou que fosse acionado o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica, sediado em Évora, para a assistência aos feridos.

Para as operações de socorro foram destacados 21 operacionais dos bombeiros, INEM e da Guarda Nacional Republicana.