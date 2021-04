Portugal avança para segunda fase de desconfinamento. Saiba o que reabre a 5 de abril

Veja também:

"Podemos avançar nas medidas de desconfinamento previstas para segunda-feira", 5 de abril, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro.



António Costa explicou que “a aplicação combinada dos dois critérios” - incidência e ritmo de transmissão da covid-19 - mantém Portugal “claramente no quadrante verde”.



Até 5 de abril, continua em vigor proibição de circulação entre concelhos, mas depois essa restrição será levantada, adiantou o chefe do Governo em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

“Na próxima quinzena não está prevista a limitação de circulação entre concelhos”, revelou António Costa.



O primeiro-ministro fez um apelo aos portugueses em tempo de Páscoa: os convívios devem ser só com os cohabitantes para evitar um aumento de casos de Covid-19, como aconteceu no Natal. "O tradicional almoço de Páscoa deve ser evitado", afirma António Costa.

Os alunos do 2º e 3º ciclos vão regressar à escola na próxima segunda-feira, as esplanadas podem voltar a funcionar e as lojas com menos de 200 metros podem estar de portas abertas. Os ginásios vão retomar a atividade, sem aulas de grupo, bem como os museus e monumentos, referiu o chefe do Governo.



Questionado pelos jornalistas, António Costa esclareceu que não haverá público nos Grandes Prémios de Portugal de Fórmula 1 e MotoGP e que os estádios de futebol continuarão sem adeptos.

O primeiro-ministro deixou uma “uma palavra de profundo agradecimento aos portugueses, pela forma como têm conseguido coletivamente controlar esta pandemia”.

“E nesta terceira vaga termos conseguido trazer com grande sacrifício, mas também grande determinação e grande persistência, de dias em que chegamos a ser dos piores do mundo para a situação em que hoje nos encontramos em que no conjunto do espaço económico europeu só a Islândia tem melhores resultados que Portugal”, enalteceu.