MotoGP, Fórmula 1 e futebol sem adeptos. "Não há eventos com público"

O primeiro-ministro confirmou, esta quinta-feira, que não haverá público nos Grandes Prémios de Portugal de Fórmula 1 e MotoGP e que os estádios de futebol continuarão sem adeptos.

"Não há eventos com público porque eventos com público são um risco acrescido de juntar pessoas e, juntando pessoas, há risco acrescido de transmissão da doença [Covid-19]. Isso tem de ser evitado e vamos continuar a evitar", declarou António Costa, na conferência de imprensa de divulgação das medidas da segunda fase de desconfinamento.

De acordo com o jornal "Expresso", o Governo pretende manter os adeptos afastados dos recintos desportivos até ao final do processo de desconfinamento. Contudo, em declarações à Renascença, a 19 de março, o presidente da Federação Portuguesa de Motociclismo expressou esperança de ainda poder receber público no Grande Prémio de Portugal.

"Tínhamos e temos essa expetativa [de ter público]. Naturalmente que vamos cumprir as orientações da DGS e das entidades competentes. Já não é uma decisão da minha competência. Terão de ser as entidades sanitárias a definir. Agora, se considerarmos a lotação do autódromo de Portimão, naturalmente que o que não falta é espaço ao ar livre para podermos ter determinado números de espetadores, que terá de ser definido pelas autoridades competentes", vincou Manuel Marinheiro.



Esperança agora dissipada por António Costa, que deixou claro que não haverá público nos Grandes Prémios de Portugal de F1 e MotoGP.