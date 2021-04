Mais de meio milhão de alunos regressa às aulas presenciais na segunda-feira

O primeiro-ministro António Costa anunciou que na próxima segunda-feira, 5 de abril, os alunos do segundo e terceiro ciclo (até ao 9º ano) vão poder retomar as aulas presenciais.

"Agora, para além do pré-escolar e do primeiro ciclo, abrirão as escolas do segundo e terceiro ciclo, bem como os ATL's para as respetivas idades", anunciou o primeiro-ministro na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

Ao que a Renascença apurou junto do Ministério da Educação, tal significa que mais de meio milhão de alunos vai começar o terceiro período escolar em regime presencial.

A manter-se o plano de desconfinamento a conta-gotas, os alunos do terceiro ciclo e secundário mantém-se em ensino à distância até ao dia 19 de abril.

Desde que começou a reabertura das escolas, as autoridades de saúde têm estado a executar um plano de testagem dos docentes e não docentes, bem como à vacinação em massa de profissionais deste setor. No fim de semana de 27 e 28 de março foram vacinados cerca de 80 mil profissionais do setor. No fim de semana de 10 e 11 de abril será dada continuidada a este processo.

De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde desta quinta-feira aponta para mais 11 mortos e 592 infetados em Portugal com Covid-19 nas últimas 24 horas.



Desde o início da pandemia, Portugal já registou 822.314 casos da doença, dos quais 16.859 acabaram por morrer e 778.912 recuperaram.