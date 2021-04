Fronteiras continuam fechadas. Portugal quer retomar voos para Brasil e Reino Unido

"Vamos introduzir mudanças relativamente aos países que, tal como nós, tiveram a terceira vaga mais cedo, como o caso do Reino Unido, e começar a poder facilitar as ligações com estes países", declarou António Costa, no final do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

As fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha vão continuar fechadas como estavam até agora, segundo plano de desconfinamento. O primeiro-ministro António Costa confirmou esta sexta-feira que o plano vai avançar nos moldes previstos e apontados a 11 de março e anunciou que o Governo vai procurar restabelecer ligações aéreas com o Brasil e o Reino Unido.

Sobre o Brasil, Costa disse que o desejo do Governo é o de "poder retomar voos, embora com a obrigação de testes e de medidas de quarentena".

A partir desta quinta-feira entraram em vigor novas regras para as fronteiras terrestres. Quem vier do Reino Unido, Brasil, África do Sul e países com 500 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, como a França, tem de passar por uma quarentena obrigatória de 14 dias.

A medida entra em vigor com o prolongamento do estado de emergência e permanece, pelo menos, até dia 15 de abril.



Costa recordou também que "há um acordo com o reino de Espanha para mantermos fechadas as fronteiras, nos termos em que elas estão fechadas, de forma a evitar um incremento da pandemia e a mantermos a situação devidamente controladas". O primeiro-ministro descreveu o esforço fronteiriço dos dois países como "exemplar", por acordarem bilateralmente decisões sobre as fronteiras terrestres.