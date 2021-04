Farmácias a vacinar contra a Covid-19 só “em último caso”. Farmacêuticos podem ajudar a preparar vacinas

Veja também:





Apesar de admitir a participação das farmácias na vacinação contra a Covid-19, o coordenador da task force responsável pela operação, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, sublinha que isso acontecerá só “em último caso” e sugere que os farmacêuticos podem colaborar nos centros de vacinação em massa, preparando vacinas e libertando os enfermeiros dessa tarefa.



Já tem sido dito que os farmacêuticos podem ser parceiros neste plano. Mas como? Com vacinação nas farmácias?

Em último caso, se precisarmos, teremos que encontrar a forma de poder vacinar nas farmácias. Será em último caso, se não conseguirmos dar resposta, porque as farmácias estão distribuídas pelo território nacional e ali já se administram injetáveis. É mais fácil do que estar a inventar uma nova resposta.

Há muitas pessoas a questionar esta hipótese, porque as orientações da DGS obrigam à presença de um médico para uma eventual emergência.

As orientações da DGS estão sempre em evolução. Quem vai normalizar isso é a DGS, já pedi para começar a ser feito esse trabalho. [Além disso], os farmacêuticos podem ser úteis, por exemplo, na preparação de vacinas, em vez de se estar a usar enfermeiros nessa preparação.

Estão a ponderar recorrer a voluntários?

Voluntários para ajudarem e orientarem as pessoas, sim, eventualmente bombeiros, funcionários das autarquias. Mas é preciso considerar que são sete dias por semana durante quatro a cinco meses e isto não é com voluntariadozinho [que se faz], é com profissionalismo a sério.

Tem sido fácil a organização com as câmaras municipais para os centros de vacinação?

Há boa vontade das autarquias. Às vezes há ideias mais para a direita, mais para a esquerda, não em sentido político... É claro que as normalizamos para não aparecerem ideias muito selvagens, mas também há alguma flexibilidade para os autarcas se poderem adaptar em função das instalações que têm e das características da população.

Considera possível a hipótese de vacinação em modelo drive thru (sem sair do carro)?

O único problema do drive thru é que a norma da DGS exige que as pessoas tenham um tempo de vigilância. Mas, se demonstrarem que conseguem montar esse esquema de vigilância, não tenho nenhum constrangimento doutrinário [em relação a isso].