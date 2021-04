Detido suspeito de assaltar idosos na rua. Uma das vítimas tem 93 anos

A GNR deteve em flagrante delito um homem de 43 anos indiciado por assaltos na via pública a idosos nos distritos de Aveiro, Braga e Porto.

Segundo um comunicado do Comando Territorial do Porto da GNR, o homem dedicava-se, "de forma reiterada, a abordar pessoas vulneráveis em razão da idade, na via pública, subtraindo-lhe objetos de valor com recurso à força física".

Foi detido na quarta-feira, "após ter roubado duas alianças de ouro a uma vítima de 93 anos" e, ao final da manhã de hoje, aguardava ainda que o tribunal de Penafiel lhe fixasse as medidas de coação.

Após o roubo de quarta-feira, ainda tentou a fuga, mas acabou por intercetado pelos militares da GNR, "sendo possível recuperar os bens roubados, que foram devolvidos à legítima proprietária".

No comunicado, a GNR aconselha os cidadãos a não transportarem quantias elevadas nem objetos de valor, não fornecerem a estranhos informações pessoais ou de conhecidos, nem deixarem desconhecidos entrar na residência e nunca demonstrarem estar sozinhos em casa, mesmo que isso aconteça.

"Desconfiar de indivíduos estranhos, bem-falantes e cheios de boas intenções" é outro dos conselhos.