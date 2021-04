Desconfinamento: Costa anuncia lista de 19 concelhos em vigilância

"Se em duas avaliações sucessivas os concelhos estiverem acima do limiar de risco, as medidas de desconfinamento não devem avançar nesses concelhos", adiantou António Costa.

Esses concelhos com mais de 120 casos de Covid por 100 mil habitantes são: Alandroal, Albufeira, Beja, Borba, Cinfães, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Lagoa, Marinha Grande, Penela, Soure, Vila do Bispo, Vimioso, Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior.

O primeiro-ministro, António Costa, apresentou uma lista de 19 concelhos que podem conhecer um retrocesso no desconfinamento se continuarem no "vermelho" dos indicadores da pandemia de Covid-19.

Até 5 de abril, continua em vigor proibição de circulação entre concelhos, mas depois essa restrição será levantada, adiantou o chefe do Governo em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros. Confira aqui o calendário da segunda fase de desconfinamento.

Os alunos do 2º e 3º ciclos vão regressar à escola na próxima segunda-feira, as esplanadas podem voltar a funcionar e as lojas com menos de 200 metros podem estar de portas abertas. Os ginásios vão retomar a atividade, sem aulas de grupo, bem como os museus e monumentos, referiu o chefe do Governo.



O primeiro-ministro explicou, ainda, que serão equacionadas “medidas progressivas” de contenção da pandemia de covid-19 no cenário de um índice de transmissibilidade (Rt) acima de 1 no país, sendo que o valor do continente é de 0,94.

“Se passarmos o 1, como sempre dissemos, as medidas serão progressivas. Uma coisa é chegarmos a 1,01, outra coisa é termos 1,5 ou 1,2. Temos de graduar devidamente as medidas, agora o esforço que temos de fazer é mantermo-nos no quadrante verde, é esse o esforço que é necessário fazer. Desde que nós façamos esse esforço, nós conseguimos resultados”, afirmou o chefe de governo na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros.