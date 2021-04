Covid-19. Esplanadas reabrem na segunda-feira

Veja também:

As esplanadas vão poder funcionar a partir de segunda-feira e podem servir almoços e jantares, no âmbito da segunda fase do plano de desconfinamento.

Restaurantes, pastelarias e cafés com esplanada podem reabrir com grupos limitados a quatro pessoas, avançou, esta quinta-feira, o primeiro-ministro, acrescentando a recomendação para que se mantenham “todas as cautelas”.

“As esplanadas poderão abrir, mas gostaria de recordar que não pode haver grupos com mais de quatro pessoas e que, mesmo na esplanada, devemos manter todas as cautelas”, afirmou António Costa, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, que decidiu avançar com a segunda fase do plano de desconfinamento, conhecido a 11 de março.

“Obviamente, quando estamos a tomar o café, seguramente não estaremos com máscara. Quando permanecemos no café, mesmo ao ar livre, devemos manter a máscara”, acrescentou o governante.

O decreto do Conselho de Ministros adianta que, a partir de 5 de abril, os estabelecimentos de restauração para serviço em esplanadas "devem encerrar às 22h30 durante os dias de semana e às 13h00 aos sábados, domingos e feriados".

Na segunda-feira, 5 de abril, as lojas com porta para a rua com menos de 200 metros quadrados deixam de ter de vender ao postigo e passam a poder ter as suas portas franqueadas ao público, para, de acordo com a rotação e as regras da Direção-Geral da Saúde, poderem fazer atendimento presencial.

Nesta segunda fase de desconfinamento, reabrem também os ginásios, mas ainda sem autorização para aulas de grupo.