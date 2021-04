Covid-19: Costa diz que medidas "serão progressivas" caso Rt supere 1

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, explicou esta sexta-feira que serão equacionadas "medidas progressivas" de contenção da pandemia de covid-19 no cenário de um índice de transmissibilidade (Rt) acima de 1 no país, sendo que o valor do continente é de 0,94.

"Se passarmos o 1, como sempre dissemos, as medidas serão progressivas. Uma coisa é chegarmos a 1,01, outra coisa é termos 1,5 ou 1,2. Temos de graduar devidamente as medidas, agora o esforço que temos de fazer é mantermo-nos no quadrante verde, é esse o esforço que é necessário fazer. Desde que nós façamos esse esforço, nós conseguimos resultados", afirmou o chefe de governo na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros.

Na sequência da reunião que aprovou as medidas para a segunda fase do plano de desconfinamento, a partir de 5 de abril, António Costa admitiu que esta variável de transmissibilidade do vírus SARS-CoV-2 "tem vindo a acelerar", contrariamente à incidência acumulada de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, mas lembrou que tal é também uma consequência da redução de casos.