Câmara de Lisboa abre candidaturas a subsídio ao arrendamento para apoiar famílias

A Câmara de Lisboa abriu esta quinta-feira as candidaturas à nova edição do subsídio municipal ao arrendamento (SMA), destinado a proteger as famílias mais afetadas pela pandemia na área da habitação, dispondo de uma dotação inicial de 500 mil euros.

“As pessoas com dificuldade em pagar o seu aluguer no mercado privado podem candidatar-se a partir das 19:00 de hoje, ficando o concurso aberto até ao próximo dia 14 de maio”, avançou o município de Lisboa, indicando que o apoio pode ir até um 1/3 da renda por 12 meses, renovável por igual período.

Com o objetivo de aumentar a resposta à situação excecional da pandemia da Covid-19 e os seus efeitos na habitação, a proposta do novo SMA foi aprovada em 19 de março pela Câmara Municipal de Lisboa, inclusive os requisitos específicos de acesso a este apoio, estabelecendo que se podem candidatar as pessoas em que a taxa de esforço relativamente à habitação seja “igual ao superior a 30% do seu rendimento mensal ilíquido atual”.

“Se até aqui nós tínhamos em consideração o rendimento do IRS [Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares] do ano transato, neste momento aquilo que para nós é importante é saber a situação socioeconómica das famílias à data de hoje”, destacou a vereadora da Habitação da Câmara de Lisboa, Paula Marques, em declarações à agência Lusa, em 17 de março, antes da aprovação da proposta.

Outro dos requisitos para ter acesso ao apoio é dispor de residência comprovada no concelho de Lisboa “há pelo menos dois anos”, informou o município.

“Depois das moratórias e da possibilidade de ajustes de renda no património municipal, a Câmara de Lisboa avança agora com um instrumento que abrange os inquilinos no Regime do Arrendamento Urbano que estejam com dificuldade no pagamento da renda”, reforçou a autarquia.

Para já, esta edição do SMA tem uma dotação inicial de 500 mil euros, mas a vereadora Paula Marques (Cidadãos por Lisboa, eleita pelo PS) garantiu ter “o compromisso do executivo para a renovar” se for necessário.

Apesar de o Regulamento Municipal da Habitação estabelecer que o SMA pode ser feito por sorteio ou por classificação, em função do grau de carência socioeconómica, o município decidiu, face à situação atual, optar por esta segunda modalidade, “dando prioridade na atribuição às mais afetadas em termos socioeconómicos”.