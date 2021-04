Boletim DGS. Mais 11 mortos e 592 infetados com Covid-19 e R na mesma

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde aponta para mais 11 mortos e 592 infetados em Portugal com Covid-19 nas últimas 24 horas.

De acordo com o documento, o valor do R continua igual a ontem, nos 0, 94, o que significa que no semáforo da pandemia, Portugal continua no verde.

O número de casos ativos mantém a tendência de descida, sendo atualmente de 26.543, menos 121 do que ontem. Quanto a doentes internados, são neste momento 538, menos 20 do que ontem, dos quais 129 em cuidados intensivos (mais dois do que ontem).



Desde o início da pandemia, Portugal já registou 822.314 casos da doença, dos quais 16.859 acabaram por morrer e 778.912 recuperaram.

Ainda segundo a informação disponibilizada pela DGS, foram administradas até ao momento 1.696.569 vacinas.