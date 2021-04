Moçambique sem óbitos pela primeira vez em meses

Moçambique não registou nas últimas 24 horas qualquer óbito por covid-19, pela primeira vez em meses, num dia em que foram diagnosticados 150 novos casos, anunciou esta quinta-feira o Ministério da Saúde.

"Gostaríamos de informar que nas últimas 24 horas não registamos, com satisfação, nenhum óbito relacionado com a infeção pelo novo coronavírus", referiu o ministério em nota de atualização de dados sobre a Covid-19.

O país mantém-se com 775 óbitos e sobe o número de casos para 67.729, dos quais 83% são considerados recuperados da doença.

Um total de 10.115 pessoas ainda estão infetadas no país e, destas, 91 estão internadas (61% na cidade de Maputo).

Depois de ter registado em janeiro um agravamento do número de óbitos, casos e internamentos acima dos registados em todo o ano de 2020, desde fevereiro os números tendem a baixar em Moçambique.

Desde 22 de março de 2020, quando foi declarado o primeiro caso do novo coronavírus, Moçambique testou cumulativamente 482.221 pessoas suspeitas de infeção.

117 novos casos e um morto em Cabo Verde

As autoridades sanitárias cabo-verdianas diagnosticaram mais 117 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, e um morto, elevando para 17.587 o total de casos desde o início da pandemia, divulgou esta quinta-feira o Ministério da Saúde.

Em comunicado, aquele ministério referiu que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 1.099 amostras desde quarta-feira – um dos valores diários mais elevados desde o início da pandemia –, com o concelho da Praia, capital do país, a confirmar mais 35 infetados (em 531 amostras) com o vírus que provoca a Covid-19, contando agora com 550 casos ativos, além de um óbito por complicações associadas à doença registado nas últimas 24 horas.

Ainda na ilha de Santiago foram confirmados casos do novo coronavírus nos concelhos de Ribeira Grande (seis), Santa Cruz (dois), São Miguel (um), São Domingos (um) e São Lourenço dos Órgãos (um).

O registo de 117 casos esta quinta-feira sucede a um recorde de 191 novos infetados em todo o arquipélago na quarta-feira, que foi o maior desde o início da pandemia em Cabo Verde, muita acima do máximo anterior de 159 casos, em 11 de outubro de 2020.

Devido ao aumento do número de casos na última semana, sobretudo na Praia, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, pediu esta quinta-feira um reforço da fiscalização às medidas de prevenção para travar a transmissão da Covid-19, e o Governo convocou para esta tarde o gabinete de crise, para analisar a evolução da pandemia no arquipélago.

Ainda segundo os dados desta quinta-feira do Ministério da Saúde, na ilha do Sal, novo foco do vírus no arquipélago, foram confirmados mais 28 infetados (em 100 amostras) nas últimas 24 horas, passando a 213 casos ativos.

Foram ainda registados casos de Covid-19 nas ilhas de São Vicente (20), Boa Vista (oito), São Nicolau (oito), Santo Antão (cinco) e Maio (dois).

Guiné e São Tomé com 11 novos casos

A Guiné-Bissau registou esta quinta-feira mais 11 casos de infeção, elevando o total acumulado para 3.661.

O número de vítimas mortais registadas desde o início da pandemia é de 63.

O Alto Comissariado para a Covid-19 indica também que mais 10 pessoas foram dadas como recuperadas da doença para um total acumulado de 2.982 e que há 610 casos ativos no país.

O número de pessoas internadas aumentou para 12, segundo o boletim diário.

O Governo da Guiné-Bissau prolongou o estado de calamidade no país por mais 30 dias, até 24 de abril, mas decidiu permitir a retoma do campeonato nacional de futebol, sem público nos estádios, e o exercício coletivo de liberdade religiosa nas igrejas, mesquitas e outros locais de culto com metade da lotação prevista.

São Tomé e Príncipe também registou 11 casos nas últimas 48 horas de Covid-19, seis dos quais na ilha do Príncipe, onde a infeção aumentou de três para 20 em cerca de um mês, informou o Ministério da Saúde.

De acordo com o Boletim Covid-19, com estes novos resultados, o total de pessoas com o novo coronavírus no país aumentou para 2.232.

As autoridades sanitárias são-tomenses referem também que foram recuperados da doença 22 pacientes, aumentando o total para 2.092 recuperações.

Em São Tomé e Príncipe continuam internados no hospital de campanha três doentes e outras 67 pessoas estão em isolamento domiciliar, totalizando 90 são-tomenses com Covid-19 sob vigilância.

O país não registou mais óbitos por Covid-19 e desde a segunda quinzena de março que o número de mortes se mantém em 34.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.816.908 mortos no mundo, resultantes de mais de 128,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.