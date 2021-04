Hong-Kong. Ativistas pró-democracia condenados por organizar protestos

Os tribunais chineses condenou, esta quinta-feira, sete importantes figuras do movimento pró-democracia de Hong Kong de organizar um dos protestos em 2019 que levaram milhões às ruas naquela região chinesa. Os ativistas ficam à espera de saber a pena a cumprir, podendo esta chegar a dez anos de prisão.

Entre os líderes pró-democracia encontram-se o antigo deputado e advogado Martin Lee, de 82 anos, considerado o pai da democracia em Hong Kong, entre outros antigos legisladores e advogados.

O resultado do julgamento, que durou quatro semanas, é mais um golpe contra a tentativa da região chinesa de se agarrar à esperança de ver democracia em Hong Kong. O Governo chinês tem reprimido todos os protestos pró-democracia e todas as tentativas eleitorais e judiciais de criar uma resistência ao regime de Xi Jinping.

Durante a pandemia, a China aprovou uma "lei de segurança pública", que limita gravemente a liberdade de expressão e permite a detenção pelo simples uso de símbolos pró-democracia, com penas pesadas.

Ainda assim, apesar do ataque do Governo central de Pequim contra eleições livres e liberdade de imprensa, alguns manifestantes juntaram-se à porta do tribunal para exigir o fim da perseguição política e amnistia para as centenas de detidos durante os protestos de 2019.