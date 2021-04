Ex-líder de Myanmar Aung Suu Kyi foi acusada de violar lei de segredos de Estado

A ex-líder birmanesa Aung San Suu Kyi é acusada pela junta militar de violar uma lei de proteção de segredos de Estado que data da era colonial, disse esta quinta-feira o seu advogado Khin Maung Zaw.

As autoridades de Myanmar “iniciaram um novo processo em 25 de março, acusando-a (Aung Suu Kyi) de violar uma lei sobre segredos de Estado”, disse Khin Maung Zaw à agência France-Presse.

Aung San Suu Kyi, que está impedida de fazer declarações desde que foi detida pelo exército, no momento do golpe militar de 1 de fevereiro, também já tinha sido acusada de corrupção e de “incitamento a distúrbios públicos”.

A revelação acontece no dia em que a junta militar que tomou o poder em Myanmar ordenou às operadoras de telecomunicações para suspenderem as conexões de Internet sem fio, “até novas instruções”.

As autoridades já tinham ordenado a suspensão de transmissão de dados móveis, mas este novo corte ameaça paralisar as comunicações online do país, onde muito poucas pessoas têm acesso a linhas fixas.