Tóquio2020. Grupo difícil não retira a ambição de "lutar pelas medalhas"

O grupo difícil de Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio não retiram a ambição da seleção de andebol de lutar pelas medalhas, afirma o selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira, em entrevista a Bola Branca.

"O grupo de Portugal tem o país organizador, Japão, que tem uma seleção em crescendo. Os dois finalistas do último mundial [Dinamarca e Suécia], o Egipto que foi eliminado apenas nos pénaltis pelos campeões mundiais e o Bahrein, com quem temos de ter muito cuidado. Vai ser uma luta espetacular e uma oportunidade para consolidar os resultados que temos conseguido nos últimos anos. Temos de ser competitivos para ficar nos quatro primeiros e seguir em frente e, quem sabe, lutar pelas medalhas", afirma.

O sorteio da fase de grupos da prova foi realizado nesta quinta-feira e ditou que Portugal fosse colocado no grupo B com a Dinamarca, Suécia, Japão, Egito e Bahrein.

Portugal entre as melhores seleções do mundo



Recorde-se que a seleção portuguesa garantiu presença inédita nos Jogos Olímpicos no mês de março, com uma vitória garantida nos últimos instantes frente à França. Agora na fase final do torneio, Paulo Jorge Pereira considera que a equipa das quinas se pode bater com qualquer adversário.

"Podemos ganhar a qualquer uma das seleções que estará em prova. Já o fizemos e podemos fazer outra vez mas para isso teremos de ser competitivos. Se não formos competentes, também podemos perder com qualquer adversário. Mas vai ser uma prova bonita onde daremos o nosso melhor", concluiu.

Noruega, França, Alemanha, Espanha, Argentina e Brasil são as equipas que vai disputar o grupo A da prova. As quatro melhores equipas de cada grupo seguem em frente para os quartos de final.

A fase de grupos realiza-se entre os dias 24 de julho e 1 de agosto. A fase seguinte começa a 3 de agosto, com a final marcada para 7 de agosto