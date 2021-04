Enzo Martínez. Com Coates como referência, amigo de Darwin Nuñez quer continuar em Tondela

Enzo Martínez, defesa-central de 22 anos, chegou a Portugal no verão passado para reforçar o Tondela por empréstimo do Peñarol, mas já nem equaciona um regresso à América do Sul.

O jovem uruguaio admite as diferenças entre o Tondela e o gigante uruguaio, clube com 50 campeonatos conquistados e cinco Copa Libertadores, e recorda as dificuldades para convencer a direção dos "manyas" para permitir a sua saída para Portugal. Enzo Martínez despediu-se do Peñarol a 15 de setembro, contra o Colo-Colo, na Libertadores, e estreou-se em Portugal a 3 de outubro, contra o Sporting de Braga.

Em entrevista a Bola Branca, o defesa-central puxa a fica atrás e recorda a infância em Artigas, pequena cidade do norte do Uruguai, onde cresceu com Darwin Nuñez, avançado do Benfica com quem fez toda a sua carreira até 2019, quando o reforço mais caro da história do futebol português trocou o Uruguai por Almería.

Com os olhos colocados na seleção do Uruguai e Sebastián Coates como referência, Enzo Martínez mantém foco total em garantir a manutenção esta temporada no Tondela, clube que ocupa o 11º lugar da I Liga, mas apenas com mais cinco pontos do último classificado, numa reta final de campeonato que espera muito renhida.